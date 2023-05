A sensitiva Márcia Fernandes diz que está com um problema grave no pé pelas redes sociais, nesta terça-feira, (30), e fala sobre seu diagnóstico aos seguidores.

O estado de saúde foi descoberto recentemente e está em acompanhamento pelos médicos. Márcia diz que ficará de repouso sem se esforçar muito e sem subir escadas : Hoje, eu estou de alta aqui no Einsten. Eu tive uma tromboflebite, uma trombose no pé, e é um assunto perigoso, eu tenho que ficar de repouso, sem andar muito, sem subir escada".

O maior temor der Márcia é que a trombos afete outras parte do corpo. A sensitiva ainda agradece a preocupação dos fãs: "Estou usando alguns remédios porque não pode subir esse negócio . Mas, graças a Deus, não vai subir e eu estou com médicos bons. Quero agradecer vocês, mas vou tentar ficar, na medida do possível com vocês", explicou.

Além disso, ela conta de um sonho que teve, que o Arcanjo Gabriel disse que ficaria boa e torce para que tudo corra bem: "Eu sonhei, antes de ficar doente com o Arcanjo Rafael e eu não tenho muita intimidade com ele. Ele só falou assim: 'Você vai ficar boa". Eu pensei 'que bom', mas eu não estava doente. Eu estou super feliz com essa história. Muito feliz com o Arcanjo Rafael".