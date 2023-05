Reprodução / Instagram 30.05.2023 Elieser e Kamilla fazem ‘chá revelação de nome’

Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio surpreenderam ao escolher uma forma inovadora de revelar o nome de sua segunda filha. Em um vídeo divulgado na segunda-feira (29), o casal estourou balões para revelar as opções de nomes: Bruna, Gabriella, Beatriz, Luiza, Victoria e Isabella. Eles já são pais de Bento, de 2 anos.

Ao longo do vídeo, o casal estoura os balões até que o nome "Victoria" permanece. Nas redes sociais, Kamilla comentou sobre o nome da filha: "Significa Aquela que vence! Victoria será uma vencedora, começando pelo nome...", afirmou.





A brincadeira rapidamente chamou a atenção do público, que se dividiu entre elogios e críticas em relação à decisão do casal. "Adorei e vou aderir", brincou uma internauta. "Não faz sentido estourar os balões, mas amei", disse outro.

Houve também comentários mais ácidos sobre a dinâmica escolhida pelo casal. "Que coisa sem sentido kkkkkkk, que brincadeira estranha", debochou uma terceira pessoa. "Não consigo zombar deles. Eles estão em uma categoria neutra. Vejo que são assim mesmo, não fazem por atenção, sabe? Eles apenas são espontâneos", declarou outro internauta.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.