Reprodução/Instagram - 23.05.2023 Lucas Lira e Sunaika Bruna anunciaram a separação







Bruna Sunaika compartilhou com os seguidores, diretamente do Instagram, sobre o término de seu relacionamento com o youtuber e influenciador Lucas Lira, divulgado nesta terça-feira, (23).

A influencer apareceu bem abalada e emocionada e disse que está sendo bem dolorosa a situação. Ainda mais, pediu respeito a todos e relatou: “O pior que terminar, é você terminar amando alguém. E não tem o que fazer, é a vida. Que ela fique bem!”.

Bruna e Lucas ficaram juntos por 9 anos e foi anunciado o término, via Instagram, nesta terça-feira. O casal tem um filho, Noah, que está sempre presente nas mídias dos pais.