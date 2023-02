Reprodução/Netflix Casamento às Cegas: Tiago teria sugerido sexo para mudar de decisão

O casal Tiago Chapola e Vanessa Carvalho foi um dos que disseram 'não' no altar, em "Casamento às Cegas Brasil". No entanto, o rapaz teria ofertado sexo para a ex-companheira um dia antes do casório para que ele pudesse reavaliar a decisão, e quem sabe, mudar de ideia e se casar.

Desde os primeiros episódios disponibilizados pela Netflix, Tiago foi um dos participantes mais criticados. Além de ter se envolvido em um triangulo amoroso, ele passou a tratar Vanessa diferente após a etapa das cabines.

Segundo a apuração do perfil Segue a Cami, no Instagram, Tiago teria dito a um amigo que entraria para o reality para "jogar o jogo" e depois se separar alegando falta de conexão, distanciamento.

Na reta final do experimento, Tiago teria combinado com Vanessa que eles falariam sim no altar. No entanto, após saber do desfecho de Will Domiencio e Verônica Brito, quando o rapaz falou não no altar, surpreendendo a todos, inclusive a produção, Tiago decidiu não se casar.

Segundo a fazendeira, um dia antes da gravação do casamento deles, Tiago teria lhe sugerido sexo para que ele pudesse reavaliar a decisão sobre o casório.

"Pronto, ela não tem mais o que inventar... Uma hora fala que foi ela quem não quis casar... outra hora ela diz que eu falei isso. Mimada que não aceitou o não e quer me difamar", declarou Tiago após as revelações de Vanessa.

Companheira de Alisson, a participante Thamara Terez saiu em defesa da amiga.

"Você não precisa chamá-la de mimada e nem de nenhuma outra coisa. Nada disso é sobre o 'não', mas sobre como você a tratou. Sustenta as suas atitudes sem falar mal da Vanessa. Consegue?", comentou a advogada na publicação.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.