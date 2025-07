Reprodução/redes sociais/@mickmicknyc Anne Hathaway em gravação em O Diabo Veste Prada





"O Diabo Veste Prada 2" começou a ser gravado em Nova York. O longa-metragem, estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway, deu início às filmagens neste mês de julho e já está atraindo fãs nas locações externas pelas ruas da cidade.

O lançamento está previsto para 1º de maio de 2026, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, diversos trechos das gravações têm viralizado. Em um dos vídeos registrados por um fã, a polícia bloqueou parte do trânsito na Avenida Lexington, no Upper East Side — um bairro super elegante — para as filmagens poderem acontecer.





O registro foi gravado por algumas pessoas que estavam no local, como mostrou a criadora de conteúdo sobre Nova York, Mickey Blank:

“Nova York parou. Anne Hathaway tinha uma cena para filmar. Hoje, em Lexington, a polícia bloqueou o trânsito enquanto Anne gravava uma cena importante de O Diabo Veste Prada 2. Quando as ruas param por sua causa... essa é a energia da personagem principal” , comentou.





"Outra cena marcante do dia envolveu Anne Hathaway entrando em um ônibus urbano com um vestido esvoaçante de grife. 'Segunda cena do dia: Anne Hathaway entrou em um ônibus com um vestido fabuloso durante as filmagens de O Diabo Veste Prada 2' — e sim, foi tão incrível quanto parece", disse registrando outra cena.

Mickey Blank continuou com os registros do longa:





“Da calçada à rua, com todo o glamour — agora a moda também pega o transporte público. As filmagens continuam em Nova York, e cada cena está servindo!” , escreveu.

"Quando Anne Hathaway está filmando O Diabo Veste Prada 2 no seu quarteirão e, de repente, a janela do seu apartamento vira a primeira fila da semana de moda. Magia de Nova York" , finalizou.

O que se sabe até agora sobre O Diabo Veste Prada 2

Poucos detalhes foram revelados sobre a trama da sequência. Segundo a primeira sinopse divulgada pela revista Variety, o enredo mostrará Miranda Priestly enfrentando a queda de influência da revista de moda que comanda.

Para tentar reverter a situação, ela precisará da ajuda de Emily Blunt (interpretada por Emily Charton), sua ex-assistente, que agora é uma poderosa executiva de uma marca de luxo e decide onde os grandes anúncios publicitários serão veiculados.