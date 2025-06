Reprodução/Instagram Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance





Começou a contagem regressiva para a única apresentação do My Chemical Romance no Brasil. A banda, liderada por Gerard Way, anunciou, nesta segunda-feira (23) show no Allianz Parque em 5 de fevereiro de 2026. A apresentação terá a participação do The Hives.

Além do Brasil, o grupo emo também passará por Bogatá, na Colombia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile e Buenos Aires, na Argentina.





Essa será a primeira vez da banda por aqui desde 2008, quando o grupo se apresentou em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro durante a turnê do álbum Welcome to the Black Parade .⁠

A venda geral de ingressos começa nesta sexta-feira, 27, pela Eventim, com etapas de pré-venda.

Valores:

Pista premium: R$ 895 (inteira) | R$ 447,50 (meia)

Cadeira inferior: R$ 620 (inteira) | R$ 310 (meia)

Pista comum: R$ 495 (inteira) | R$ 247,50 (meia)

Cadeira superior: R$ 395 (inteira) | R$ 197,50 (meia)