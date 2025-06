Reprodução/Instagram @samcook.photography Leigh Bingham Nash, vocalista do Sixpense None The Richer





Se você foi adolescente – assim como eu – no final da década de 1990 e início dos anos 2000, provavelmente os hits de Sixpense None The Richer fizeram parte da trilha sonora da sua vida ou das séries e filmes, como "Ela é Demais", "Dawson's Creek", "Smallville, "Como Perder um Homem em 10 Dias" e "Grey's Anatomy".





A banda texana liderada por Leigh Bingham Nash chegou ao Brasil pela primeira vez para cumprir uma agenda generosa de shows em comemoração aos 25 anos de carreira. Em entrevista exclusiva ao iG Gente, a cantora celebrou a passagem pelo país e se disse emocionada com a calorosa receptividade do público.

“As pessoas são acolhedoras e tem sido emocionante. Estaria mentindo se dissesse que não chorei algumas vezes. Os fãs brasileiros são tão dóceis e dizem tantas coisas legais sobre nossas músicas. Sim, chorei algumas vezes”.

A admiração pelo país pode ir ainda mais longe. A cantora revelou que, após conhecer melhor a cultura brasileira, se sentiu inspirada a gravar uma música em parceria com um cantor local. “Esse idioma é lindo e eu gostaria muito de gravar uma música com algum artista brasileiro”.

Sixpense None The Richer se apresentará em São Paulo no sábado (14), no Carioca Club. No que depender de Leigh, a apresentação será mais do que especial. “Prometo vestir algo bem alegre. Definitivamente usarei minhas botas douradas para vocês. E vou fazer muitas surpresas para vocês. Temos uma banda incrível e será um momento doce e prazeroso. Mal posso esperar para ver todos vocês”.

Confira a entrevista completa a seguir:

Já faz pouco mais de uma semana que você está no Brasil. Como tem sido? É como você imagina?

Nenhum de nós tinha vindo ao Brasil antes. Estamos maravilhados. As pessoas são tão gentis e acolhedoras. Estamos vivendo um momento muito bom. Nós perdemos o nosso voo e não conseguimos chegar ao Uruguai, então ainda estamos no Brasil. Ainda temos uma agenda de shows maravilhosos para fazer.

Qual foi seu momento favorito até agora?

Para mim é conversar com as pessoas após as apresentações. As pessoas são acolhedoras e tem sido emocionante. Estaria mentindo se dissesse que não chorei algumas vezes. Os fãs brasileiros são tão dóceis e dizem tantas coisas legais sobre nossas músicas. Sim, chorei algumas vezes.

Vocês tiveram tempo de conhecer um pouco mais sobre a cultura brasileira? A comida, a música, pontos turísticos...

Um pouco. Visitamos uma praia e espero ter tempo de visitar mais alguma. Mas estamos na correria na estrada e performando, conversando comas pessoas e dormindo.

Durante esse tempo que estão no Brasil, vocês pensaram de gravar um feat com algum artista brasileiro?

Meu Deus! Eu adoraria. Durante os anos, curti fazer algumas músicas em espanhol. Em português, penso que será um pouco mais difícil. Falar português realmente é uma luta para mim. Posso falar “Nós amamos vocês”, “Gente linda” e, claro “Obrigada”. Esse idioma é lindo e eu gostaria muito de gravar uma música com algum artista brasileiro.

O que mudou na dinâmica entre vocês desde os anos 90?

Acredito que com o tempo a gente vai envelhecendo e alcança mais maturidade. Nós tivemos filhos e colecionamos muita experiência em nossas vidas. Mais amor e graça. Tudo que imagina chegar com a idade. Isso reflete em nossas novas músicas, em como nos tratamos também. Como comentei antes, tivemos uma noite bem difícil – por causa do cancelamento da viagem ao Uruguai – e nós rimos a noite toda mesmo sabendo que era uma situação difícil. Muitas cosias mudaram. Nós melhoramos como seres humanos no geral, e claro, queremos fazer música nova com a banda. Muito mais.

Qual música da banda você nunca se cansa de tocar ao vivo?

Sim, muitas delas. E também temos muitas que não tocamos mais. Mas como começamos essa turnê no ano passado, queremos trazer coisas novas também. É algo que estamos fazendo depois de tanto tempo, mas definitivamente tem algumas músicas. Nunca me canso da melodia de “You”, “Tension Of a Passing Note”, “In Your Hands”, “There’s She Goes”, “Her Dream is Over”, “Read Your Name”... Elas ainda são tão adoráveis de se cantar. E eu amo que isso faça as pessoas felizes e é por isso que não me canso de cantar.

Se você pudesse dar um conselho ao seu eu mais jovem, qual seria?

Existem tantas coisas que teria dito a ela. Acho que eu confortaria a minha versão mais jovem e dizer que as coisas ficarão bem. Passei por algumas lutas, como todos no mundo e acho que todo mundo diria a sua versão mais jovem algo como ‘Você está passando por um momento difícil agora, mas você vai superar e as coisas ficarão melhores’. Acho que isso seria bom. Mas eu me agarrei a minha fé e penso que Deus está comigo todo esse tempo e Ele me deixa saber que tudo vai ficar bem e isso é o suficiente.

O que podemos esperar do show em São Paulo?

Muitas cores. Prometo vestir algo bem alegre. Definitivamente usarei minhas botas douradas para vocês. E vou fazer muitas surpresas para vocês. Temos uma banda incrível e será um momento doce e prazeroso. Mal posso esperar para ver todos vocês.