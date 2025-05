@lionelrichie/Instagram Lionel Richie

O cantor Lionel Richie foi confirmado como atração principal do The Town no dia 13 de setembro. O artista norte-americano retorna ao Brasil após quase uma década sem apresentações no país. O show será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde acontece o festival.

Richie dividirá o palco Skyline com artistas como Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo no mesmo dia. A venda geral de ingressos começa em 27 de maio.

Aos 75 anos, o músico é conhecido por sucessos como “ All Night Long ”, “ Say You, Say Me ” e pela coautoria de “ We Are the World ”. O repertório deve reunir clássicos românticos que marcaram décadas da música pop e R&B.

O artista soma quatro prêmios Grammy, um Oscar e um Globo de Ouro. Em 1986, venceu na categoria de melhor canção original pelo filme O Sol da Meia-Noite . Richie também vendeu mais de 125 milhões de álbuns ao longo da carreira.

A última visita ao Brasil aconteceu em 2016, durante uma turnê.

O The Town será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. A programação inclui artistas de diversos estilos, com foco na diversidade e em experiências grandiosas ao vivo.