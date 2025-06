Divulgação Sandra de Sá





O Festival João Rock 2025 fará história no dia 14 de junho, em Ribeirão Preto (SP), com uma homenagem inédita à black music , no Palco Brasil. Pela primeira vez, o espaço será inteiramente dedicado à celebração das raízes, da força e da atualidade do gênero que moldou parte significativa da identidade musical brasileira — da soul music aos bailes charme, do samba-rock ao funk e ao hip hop.

Mais do que um gênero musical, a black music é tida como um movimento social, cultural e político. No Brasil, sua influência é profunda: transformou ritmos, inspirou gerações de artistas e deu voz às realidades silenciadas. “Estar em um palco que celebra a música preta brasileira é histórico. Será um encontro do funk soul, dos bailes dançantes, do charme e da MPB, com artistas consagrados reunidos em um único festival” , comenta Sandra de Sá.

No Palco Brasil do João Rock 2025, os contornos desta história dão vida a um grande baile com nomes consagrados e novos representantes do gênero: Seu Jorge, Sandra de Sá, Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon, Baile do Simonal, Tony Tornado e Banda do Síndico, Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé.

“Essa homenagem é um resgate necessário e um reconhecimento da Black Music como parte essencial da formação da música brasileira contemporânea. É uma celebração viva, cheia de significado e atualidade” , afirma Marcelo Rocci, organizador do evento.

Entre os destaques, está a Banda do Síndico, formada por músicos que acompanharam Tim Maia em sua trajetória, relembrando sucessos marcantes em uma performance potente e carregada de história.

“Levar o legado de Tim para um festival como o João Rock é uma honra. É a oportunidade de celebrar o passado e o presente da música preta brasileira em um palco que respeita e valoriza essa trajetória” , comenta Tinho Martins, saxofonista e um dos líderes da banda, que sobe ao palco ao lado dos músicos: Silvério Pontes, Paulo Black, Toca Delamare, Adriano Giffoni, Jeferson Victor, Nando Chagas, Jhonson de Almeida e Bruno Maia.

Um dos maiores expoentes da música preta brasileira, Wilson Simonal também será homenageado no festival. O projeto “Baile do Simonal” , comandando por Wilson Simoninha e Max de Castro – filhos do artista –, promete levar o legado do cantor para o público. “Estamos preparando um setlist especial para o João Rock, com muitas novidades. Queremos que todos tenham uma experiência única” , destaca Simoninha.

Além da homenagem no Palco Brasil, o João Rock 2025 contará com outros três palcos reunindo grandes nomes da música nacional — em um evento que reúne 60 mil pessoas e celebra a diversidade, a resistência e a potência cultural do Brasil.

Serviço

João Rock 2025

Data: 14 de junho (sábado)

Local: Parque Permanente de Exposições – Ribeirão Preto/SP