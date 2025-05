IMDB Filme iraniano vence Palma de Ouro; Brasil leva dois prêmios em Cannes

O filme iraniano It Was Just An Accident , dirigido por Jafar Panahi, venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes neste sábado (24). O Brasil também foi premiado, com Wagner Moura eleito melhor ator e Kleber Mendonça Filho reconhecido como melhor diretor por O Agente Secreto .

Panahi não comparecia pessoalmente ao festival desde 2003, quando apresentou Crimson Gold . O diretor iraniano é conhecido por enfrentar censura e prisões em seu país por causa da atuação política no cinema.

O longa premiado narra a história de Vahid, vivido por Vahid Mobasseri, que sequestra um homem com uma perna mecânica semelhante à de um antigo torturador.

Filme brasileiro conquista júri e crítica em Cannes

Além dos prêmios para Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto foi aplaudido por 13 minutos na exibição. A trama é ambientada no Recife de 1977, durante a ditadura militar. Wagner Moura interpreta um especialista em tecnologia que volta à cidade natal e se envolve em uma rede de conspirações.

A presidente do júri, Juliette Binoche, destacou o poder transformador da arte ao anunciar o vencedor. “ A arte mobiliza a energia criativa da parte mais preciosa e mais viva de nós. Uma força que transforma a escuridão em perdão, esperança e vida nova ”, declarou.

O Grand Prix, segundo maior prêmio do festival, foi concedido ao drama Sentimental Value , dirigido por Joachim Trier. Ao todo, 22 produções disputaram os principais troféus da 78ª edição do Festival de Cannes.

Entre os concorrentes estavam nomes consagrados como Richard Linklater, Wes Anderson e os irmãos Dardenne, da Bélgica.