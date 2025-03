Rafael Cautella João Rock

O Festival João Rock , um dos maiores eventos musicais do país, anunciou uma iniciativa social que une cultura e solidariedade. Doadores de sangue terão direito à meia-entrada no evento, que acontece no dia 14 de junho de 2025, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). O benefício é válido para quem doou sangue até três meses antes do festival ou é doador recorrente, respeitando os intervalos de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

O desconto está disponível para todos os lotes e setores do evento, incluindo Pista, Pista Premium e Camarote João Rock. Para garantir a meia-entrada, os doadores devem selecionar a opção durante a compra do ingresso e apresentar o comprovante de doação no dia do festival.





Como participar

Para doar sangue e garantir o benefício, os interessados devem procurar o hemocentro de sua cidade. Entre os requisitos para doação estão: ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde.

Ingressos e formas de pagamento

Os ingressos para o João Rock 2025 já estão disponíveis para compra no site oficial (www.joaorock.com.br) e na loja física do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. O festival oferece opções para diversos perfis, com preços que vão de R$ 230,00 (meia-entrada na Pista) até R$ 1.090,00 (Camarote Lagunitas, com open bar e open food).

Clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard Visa têm 15% de desconto e podem parcelar em até seis vezes sem juros. Para os demais públicos, o pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros.

Além disso, o evento promove a ação "Ingresso Solidário", que permite ao público doar 1 kg de alimento não perecível e pagar um valor intermediário entre a meia-entrada e o valor integral.

Serviço – João Rock 2025

📅 Data: 14 de junho de 2025 (sábado)

📍 Local: Parque Permanente de Exposições – Ribeirão Preto/SP

🎟 Ingressos: www.joaorock.com.br ou na loja física do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

🔹 Valores:

Pista: R$ 230,00 (meia) / R$ 255,00 (solidário) / R$ 460,00 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 505,00 (meia) / R$ 535,00 (solidário) / R$ 1.010,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 535,00 (meia) / R$ 565,00 (solidário) / R$ 1.070,00 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 1.090,00 (valor único – open bar e open food)