Reprodução Graciele Lacerda, Igor Camargo e Amabylle Eiroa

Graciele Lacerda venceu na Justiça uma ação contra Igor Camargo e Amabylle Eiroa, filho e nora de Zezé Di Camargo. O casal foi condenado a pagar indenização de R$ 270 mil por danos materiais e mais R$ 15 mil por danos morais. A disputa começou após a acusação de que Graciele usava um perfil falso no Instagram para atacar a família.

A informação foi confirmada ao Portal iG pelo advogado Matheus Pupo, que representa Graciele. O advogado não detalhou o processo devido ao sigilo, mas confirmou a vitória da influenciadora na ação movida pelo casal.

Graciele alegou ter perdido um contrato de R$ 570 mil por causa da polêmica envolvendo o perfil @prisciladantas568. Segundo a influenciadora, o prejuízo aconteceu após Amabylle afirmar nas redes sociais que a noiva de Zezé criou o perfil falso para fazer ataques a ela, Wanessa Camargo e outros familiares.

O juiz entendeu que houve ligação entre o prejuízo financeiro e as acusações feitas pelo casal. A sentença determinou o pagamento de quase metade do valor perdido no contrato e mais uma indenização por danos morais, somando R$ 285 mil.

Amabylle usou as redes sociais para desabafar. “Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas o AFRONTO dessa pessoa sempre extrapola! A necessidade de expor uma FALSA situação aqui na internet é simplesmente surreal”, escreveu.

Amabylle se revoltou após Graciele mostrar detalhes do quarto da filha Clara e exibir uma foto de Igor ao lado das irmãs Wanessa e Camilla. “Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público? Sendo que, por trás, ela tenta PREJUDICÁ-LO”, desabafou.

Segundo Amabylle, o gesto foi uma provocação. “O problema não é a foto em si e, sim, a intenção de exibir a foto dele como se tudo estivesse bem, ignorando o fato de que ela está processando o Igor”, completou a arquiteta.