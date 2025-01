Reprodição Bia Miranda tem um filho com o DJ Buarque

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda teve áudios expostos nesta terça-feira (14). Nas mensagens enviados pela neta de Gretchen ao ex-namorado, DJ Buarque, ela aparece desesperada ao falar sobre as restrições no convívio com o filho, Kaleb.

O conteúdo, divulgado pelo portal LeoDias , expõe o embate entre os dois após a influenciadora afirmar que não pode ver o filho devido à presença do atual namorado, Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto.

Nos áudios, Bia lamenta as condições impostas por Buarque. "Rafael, isso não é pra ganhar seguidor. Isso é porque eu vi o Kaleb hoje na sacada da sua casa e eu não posso ver meu filho. Eu não posso ver meu filho porque o Samuel está aqui em casa. O Samuel não vai fazer nada com o Kaleb", desabafou. A influenciadora criticou a postura do ex-namorado e afirmou que as restrições são injustas.

"Então é isso que eu tô desesperada porque eu já tô fodid* na internet. Eu já saio com uma mãe ruim, ô Rafael. Eu não sou uma mãe ruim não, velho. Todo dia eu penso no meu filho. Todo dia eu vejo alguma coisa pra comprar pra ele. Mas você não deixa, Rafael. Você não deixa por causa do Samuel. Mas o que o Samuel tem a ver? O Samuel não vai pegar ele no colo. Samuel não vai roubar ele. O Samuel não vai levar ele embora. Samuel não vai fazer nada com o Kaleb. Pelo amor de Deus, cara. Entenda isso", desabafa Bia Miranda nos áudios enviados a Buarque", lamenta a jovem.

Disputa

O conflito entre a filha de Jenny Miranda e DJ Buarque também envolve o futuro convívio familiar. Grávida do segundo filho com Gato Preto, a influenciadora questiona como será possível manter uma relação saudável entre os irmãos. "Eu só consigo ver meu filho se Samuel estiver na rua. Isso não tem nexo, Rafael", afirmou.

"Pensa, pelo amor de Deus, eu tô grávida. Eu, com o aniversário do Kaleb de um ano, vou estar quase parindo. Eu vou estar com nove meses no aniversário do Kaleb de um ano. Como que vai fazer? E se eu parir na festa sem o Samuel? Você não tem obrigação de me levar pro hospital, não. Quem tem obrigação é o Samuel. Como que Samuel não vai conviver? Como que a Maisha não vai conviver com o irmão dela?", questionou.

Ela continua: "Hoje de manhã eu acordei com muita saudade do Kaleb. Hoje de manhã eu acordei com muita, muita saudade do Kaleb. Só que eu não posso fazer nada, ô Rafael. Eu não posso fazer nada. E logo quando eu fui gravar lá em cima, eu vi ele lá em cima na sacada. Então você tem noção como isso me machuca? Você tem noção que você mora na frente da minha casa e eu não posso pegar meu filho? Eu só posso ver meu filho na pracinha? Você tem noção disso? Você não tem porque não acontece com você".

Bia relatou a dor de não acompanhar momentos importantes do crescimento de Kaleb, como os primeiros passos e palavras. "O Kaleb tá quase andando. O Kaleb tá quase andando. Eu não peguei nada do garoto. Não peguei o garoto comendo. Eu não peguei o garoto engatinhando. Agora ele tá quase andando, eu não vou pegar ele falando. E isso tudo por conta do Samuel, por conta que você não aceita que eu namoro com o Samuel", declarou.

Acusações contra Gato Preto

O DJ acusou Gato Preto de usar drogas, o que foi negado por Bia. "Samuel não usa pó. Isso tudo você tirou da sua mente, a gente brinca, tudo, mas o Samuel não usa pó. A única coisa que o Samuel fuma é a maconha dele dentro de casa e quando ele vai pra alguma balada, o máximo que ele faz é usar a bala que ele usa lá pra ficar alegre", explicou.

Bia também falou sobre como tem lidado com as dificuldades. "Eu não faço nada, ô Rafael! A única coisa que eu tô fazendo agora é que eu larguei o cigarro porque quando eu terminei com você eu pulei pro cigarro eu larguei o cigarro pela maconha que me deixa um pouco mais tranquila, mais calma pra eu não surtar muito então o máximo que eu faço é isso, mas não, porque é drogado, porque isso não somos, pelo amor de Deus", concluiu a influenciadora.