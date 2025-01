Reprodução Atriz de "Chiquititas" se pronuncia após rumor de beijo com Luciana Gimenez: "Maldade"

Após um vídeo viral, a atriz Julia Gomes se pronunciou sobre rumores envolvendo um suposto beijo com a apresentadora Luciana Gimenez. O registro, feito durante uma viagem de Ano Novo à Bahia, gerou especulações sobre um affair entre as duas, o que levou Julia a esclarecer os fatos.

Em um vídeo no TikTok, a atriz explicou que as imagens foram tiradas de contexto. "Vim aqui para a gente fofocar, porque fofoca boa tem que sair da minha boca!", alfinetou.

Na sequência, ela revelou que a relação com Luciana é apenas de amizade e que o momento registrado foi um simples instante de descontração entre amigas. Julia também refletiu sobre o impacto das fake news e lamentou as distorções.

"Isso faz a gente refletir, né? Que tipo de notícia a gente gosta de levar para a nossa vida? A gente gosta de saber notícias legais ou só gosta de saber essas notícias que são fake news? Fica aí para a gente pensar", apontou.

A atriz também detalhou a situação do vídeo, dizendo que estava apenas conversando com Luciana de forma íntima, mas sem qualquer conotação romântica. "No vídeo que está circulando, eu apareço segurando um leque, que eu nem sei de onde tirei o leque naquela festa, mas estava conversando com uma amiga. Estava pertinho dela porque estávamos tendo um momento muito amigas, nos conhecemos há muito tempo. Então, é muito triste ver que as pessoas realmente querem distorcer as coisas, sabe?", explicou.

Por fim, Julia deixou claro que, caso algo além da amizade tivesse ocorrido, ela não teria problemas em admitir. "Eu não teria problema nenhum de vir aqui e falar: ‘Gente, aconteceu’. Mas não aconteceu", afirmou. "Queria só falar que realmente foi muito tirado de contexto o vídeo e foi muita maldade da pessoa [que filmou e compartilhou]", reforçou.

A Julia Gomes desmentiu que tava se pegando com a Luciana Gimenez pic.twitter.com/bQeeh4ZwgW — nayra (@atanayra) January 12, 2025





Luciana Gimenez e a atriz Julia Gomes foram vistas juntinhas em uma praia. pic.twitter.com/qik49DDoWv — QG do POP (@QGdoPOP) January 12, 2025