Divulgação/Prime Video 'Maníaco do Parque', filme com Silvero Pereira ganha trailer

Maníaco do Parque, filme de true crime estrelado por Silvero Pereira, ganhou seu primeiro trailer divulgado pelo Prime Video nesta segunda-feira (29). O longa chega ao catálogo do streaming no dia 18 de outubro, baseado nos crimes do motoboy Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido em todo o Brasil após atacar ao menos 21 mulheres e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo, ao final dos anos de 1990.

Segundo o serial killer disse à polícia em seus interrogatórios, na época dos crimes, ele se identificava como um “caça talentos” e elogiava e oferecia um cachê para as vítimas, que eram atraídas até um matagal, onde seria realizada uma sessão de fotos. Buscando o que parecia ser uma “oportunidade única”, as mulheres eram violentadas por Francisco.

O trailer mostra a atriz Giovanna Grigio como Elena, uma jornalista que busca desvendar a identidade do serial killer. A trama se passa em São Paulo, no ano de 1998, época em que o caso do Maníaco do Parque era destaque em toda a imprensa nacional.

Com direção de Maurício Eça, o elenco ainda conta com grandes nomes, como Marco Pigossi, Xamã, Bruno Garcia, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas. O roteiro é assinado por L.G Bayão, com base nas pesquisas da jornalista investigativa Thaís Nunes.

O filme ainda virá acompanhado do documentário “O Maníaco do Parque: A História não Contada”, que traz a história do caso sob a perspectiva de quatro das vítimas que sobreviveram aos ataques.

Confira o trailer: