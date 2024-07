Reprodução/Lucasfilm Biquíni dourado da Princesa Leia, de ‘Star Wars’ é leiloado por quase R$ 1 milhão

O famoso figurino com biquíni dourado utilizado por Carrie Fisher (1956-2016) no filme “Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi”, de 1983, foi leiloado na última sexta-feira (26), em Dallas, nos Estados Unidos, pelo valor de US$ 175 mil (cerca de R$ 990 mil na cotação atual). O conjunto, além do biquíni, inclui bracelete, cinto e pulseiras douradas.

Usado pela princesa Leia Organa, enquanto escravizada pelo gângster alienígena Jabba the Hutt, o biquíni ficou no imaginário dos fãs da saga ao longo dos anos, mas abolido de peças de publicidade oficiais da franquia desde a aquisição da LucasFilm pela Disney, por objetificar não apenas a personagem, como a própria atriz.

Apesar de ter posado em diversas fotos com o figurino - até mesmo em um ensaio em uma praia -, a própria Carrie Fisher aconselhou que Daisy Ridley, que interpretou Rey na última trilogia lançada para o cinema: "Você deve lutar pelo seu figurino, não seja uma escrava como eu fui".



Conjunto leiloado inclui biquíni, cinto, pulseira e braceletes Reprodução/Michael Barera Roupa de 'escrava sexual' foi banida pela Disney de artes oficiais da série Reprodução/Lucasfilm