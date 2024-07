Reprodução/Instagram Rodrigo Simas nu em cena de monologo baseado em Hamlet

O ator Rodrigo Simas surgiu nu nas redes sociais, em uma cena do monólogo "Prazer Hamlet", divulgada pelo diretor Ciro Barcelos, na madrugada desta quinta-feira (18). O ator de 32 anos, protagonista da peça, recebeu uma chuva de elogios dos internautas.

A atriz Letícia Spiller deixou um emoji de coração acompanhado de dois raios. “Belíssimo, um colírio para os olhos”, escreveu um internauta. “Nossa! Mas não provoca assim, não, que a gente infarta!”, disse outro.

“Ator lindo, talentoso, corajoso. Poucos teriam a coragem de assumir, sozinho no palco, um personagem tão complexo como Hamlet! Rodrigo merece prêmios, aplausos, respeito. Interpretação visceral! Definitivamente provou que não é só um rostinho bonito”, acrescentou um terceiro.

O espetáculo adaptado do clássico “Hamlet”, de William Shakespeare, estreou em 2022 e já se encontra em sua quarta temporada.

“O Teatro é um lugar de provocação, do contrário não teria sentido. É um desafio ao tabu, uma transgressão que arranca a máscara social e permite que ator e plateia se desnudem, acessem juntos os impulsos que fluem do interior de seus corpos, tornando-se assim um fenômeno conjunto, no aqui e agora, pois já na se trata apenas de uma história qualquer. Trata-se do tempo presente de algo orgânico que brota de uma reação primária.

Se o prazer é o sinal de aprovação da natureza, quem dirá onde erramos? Até breve, logo estaremos de volta emocionando a todos com a história de um grande amor, entre um ator e um príncipe chamado Hamlet”, escreveu o diretor na publicação.