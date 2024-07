Luan Santana encanta em gravação de DVD com show tecnológico e inédito Na noite desta quarta-feira (17), a cidade de Cotia, na grande São Paulo, foi palco de um evento inesquecível: a gravação do novo DVD do cantor Luan Santana. Com um público seleto de mais de 600 convidados, incluindo imprensa e fãs, Luan surpreendeu a todos com um show tecnológico sem precedentes na música brasileira. Por […]O post Luan Santana encanta em gravação de DVD com show tecnológico e inédito apareceu primeiro em EGOBrazil.

