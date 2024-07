Reprodução/A24 Sebastian Stan vive Edward, em "Um Homem Diferente

Sebastian Stan, de “Capitão América e o Soldado Invernal”, passou por uma transformação para viver o personagem Edward, em “A Different Man” (Um Homem Diferente, em português), um aspirante a ator com deformidades na face que busca por um procedimento estético para transformar sua aparência.

Porém, após conseguir o que tanto buscava, passa a ter pesadelos e alucinações devido a sua drástica mudança de aparência.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Stan contou como foi atuar usando a prótese facial e como ajudou a moldar sua atuação, mesmo após retirá-la. "Você enxerga apenas em um olho e não vê alguém vindo do outro lado tão rapidamente", disse o ator, acrescentando sobre seu papel após a cirurgia: "Mesmo que as próteses não existam mais fisicamente, elas ainda estarão lá [mentalmente]."

Já o ator Andan Pearson, de “Sob a Pele”, de 2013, que nasceu com uma condição rara chamada neurofibromatose, uma doença genética rara que faz com que tumores não cancerígenos cresçam na pele, falou à Variety sobre os estereótipos que geralmente enfrenta em outros papéis no cinema e na televisão.

"Normalmente, há três tipos de tropos ou estereótipos”, iniciou ele. “O vilão, porque tenho uma desfiguração, quero matar o Batman ou James Bond. Então há a vítima, o pequeno violino coitado. E então há o falso herói; porque tenho uma desfiguração, mas faço coisas de 'cara normal' — seja lá o que signifique ser um 'cara normal' — sou de alguma forma mais corajoso do que o cara comum. Acho que é uma escrita preguiçosa."

Escrito e dirigido por Aaron Schimberg, o novo suspense do estúdio A24, de “Pobres Criaturas”, deve chegar aos cinemas em setembro de 2024.

Poster de 'A Different Man', com Sebastan Stan e Adam Pearson Divulgação/A24 Sebastian Stan, Renate Reinsve e Adam Pearson em "Um Homem Diferente Reprodução/A24