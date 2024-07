Reprodução/Instagram Johnny Depp assume namoro com russa de 28 anos; conheça Iuliia Vlasova

Johnny Depp virou assunto nas redes sociais ao assumir o namoro com a russa Iuliia Vlasova, de 28 anos. Aos 61, o ator vive um relacionamento 'casual' há dois anos, entre idas e vindas.

Conheça Iuliia Vlasova

Iuliia é modelo, esteticista e dona de um estúdio de beleza em Praga, na República Tcheca.

O casal se conheceu em 2021 no Festival Internacional de Cinema de Karlovy e foram flagrados juntos em diversas ocasiões desde então.

Nas redes sociais, ela não deixa de compartilhar o relacionamento com o artista, mesmo após ter pedido por "privacidade". "JD. Ele é um homem incrivelmente talentoso e inspirador", disse ela após um seguidor questionar quem era o seu ator favorito.

Além disso, Iuliia pediu para que os amigos fiquem longe da imprensa. "Amigos, peço que se abstenham de dar entrevistas aos jornalistas sobre mim e sobre a minha vida pessoal. Sua compreensão e respeito pela minha privacidade são apreciados. Obrigada!", declarou ela nas redes.

