Parte do Autódromo de Interlagos pega fogo; Lollapalooza será no local

O Autódromo de Interlagos foi atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (21), o local será palco do Lollapalooza neste fim de semana. O festival de música começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24).

Segundo informações dos bombeiros, uma tenda localizada na Avenida Berta Waitman foi consumida pelo fogo e três viaturas dos bombeiros foram enviadas para conter as chamas. "Fogo extinto pelas equipes. Fase de rescaldo", escreveu o perfil dos bombeiros no X (antigo Twitter).

"Atualizando oco das 23h32 fogo em tenda na Av Berta Waitman, 01 – Socorro. Não houve vítimas. Local em segurança", postaram mais tarde.

A equipe do Lollapalooza se pronunciou sobre o incêndio: "A organização do festival confirma um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado. O incidente ocorreu de maneira isolada, em uma tenda de apoio, que neste momento está fechada. Não houve feridos e nenhuma outra área ou estrutura do evento foi afetada. O cronograma para abertura de portas do primeiro dia de evento, nesta sexta-feira, segue mantido conforme previsto".

