Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Rainha do Pop, Madonna voltará ao Brasil após 12 anos

As redes sociais do banco Itaú anunciaram nesta quinta (21) a presença da cantora Madonna no Brasil.



Com um vídeo apresentando a notícia, o banco confirmou que a dona do hit "Like a Virgin" pousará em solo brasileiro.

"Brasil, estou chegando", diz Madonna no vídeo em que aparece em uma mansão luxuosa ao som da canção "Vogue".

Recentemente, a artista musical fez uma parceria com o banco em comemoração ao aniversário de 100 anos do Itaú em um comercial. Além da cantora, Fernanda Montenegro, Ronaldo o Fenômeno, a jogadora Marta e Jorge Ben Jor também participaram da ação.

Além disso, insiders afirmaram a vinda de Madonna para o Brasil em um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro. No entanto, a assessoria da cantora não confirmaram o boato.



