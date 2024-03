Reprodução/Instagram/IMDb - 07.03.2024 Hannah Gutierrez-Reed, armeira do filme 'Rust', foi condenada por morte de diretora de filme estrelado por Alec Baldwin





Hannah Gutierrez-Reed, armeira do filme "Rust", foi condenada pela morte de Halyna Hutchins. A diretora de fotografia morreu durante as gravações do longa, em outubro de 2021, após ser atingida por um tiro acidental, disparado por uma arma que o ator Alec Baldwin segurava.





A condenação de Hannah por homicídio culposo foi anunciada nesta quarta-feira (6), em um tribunal do Novo México, nos Estados Unidos. A armeira foi detida e aguarda a sentença, que pode chegar a até 18 meses na prisão. Apesar de ser considerada culpada pela morte não intencional, ela foi absolvida da acusação de adulterar provas na cena do crime.

Hannah foi acusada de agir com negligência nos bastidores do filme, por não tomar os cuidados necessários de checar o armazenamento das armas e munições. A arma que matou a diretora de fotografia foi carregada com uma munição real, não cenográfica, que também feriu o diretor Joel Souza.

Os advogados da armeira afirmam que ela é inocente e culpam a produção do filme. A equipe jurídica defende que Hannah deveria ter sido acionada enquanto Alec manuseava a arma, para testar os ângulos de câmera antes da filmagem. O ator declara que não puxou o gatilho da arma.

No início do julgamento do caso, Alec Baldwin também foi acusado ao lado de Hannah por homicídio culposo, mas as acusações contra o ator foram retiradas ano passado. Como parte de um acordo inicial, Matthew Hutchins, viúvo da diretora, se tornou produtor executivo do filme após a morte da esposa.

As gravações de "Rust" chegaram ao fim em maio de 2023, mas uma data de estreia ainda não foi definida. Situado em 1880, o filme faroeste acompanha a história de um menino de 13 anos que cuida de si e do irmão mais novo após a morte dos pais. Ele foge da cidade com o avô, interpretado por Alec, após ser condenado à forca por um assassinato acidental.





