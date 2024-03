Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Ludmilla pede desculpas por adiamento de shows no Navio Numanice





Ludmilla está, com seus fãs e amigos, navegando entre portos do sudeste e não contava com uma tempestade na noite desta quarta-feira (6) em território carioca. O mau tempo fez com que Belo e Felipe Ret adiassem os shows na madrugada, que contou com a apresentação de Dennis DJ.

Por meio do sistema de som do navio, a artista de 28 anos conversou com os viajantes sobre as mudanças no roteiro das festas. "Quero pedir desculpa, mesmo sem ter culpa, porque tivemos que remarcar o show por causa da chuva. Mas estou aqui para anunciar as mudanças. Às 15h, é o show do Filipe Ret. Depois do Ret, o Belo!", anunciou.





















Ludmilla ainda confidenciou aos seguidores que mesmo com os shows adiados e o mar bravo, ela se divertiu no Yatch Clube do MSC Preziosa, área restrita da embarcação de luxo onde o evento é realizado. "Dei PT e fiquei bêbada ontem, perdi tudo!", brincou.

Ela continuou o comunicado convidando o público para o segundo show dela no cruzeiro. "Mais tarde temos o encontro marcado com o Numanice, estou amando! Vocês vão pro quarto e se arrumam depois do Belo pro meu show, tem o Ludbrisa também. Hoje pretendo dar PT com vocês em cima do palco", avisou com o adendo do seu set de DJ.

