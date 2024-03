Reprodução/Instagram Fabiana Justus





Fabiana Justus revelou nesta quarta-feira (6) a reação que teve ao descobrir o diagnóstico de leucemia. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores e entregou momentos de tensão após a descoberta da doença.



"Foi uma loucura [receber o diagnóstico]. Fui para o pronto socorro achando que tomaria remédio e voltaria pra casa. Entrei 'saudável' e, do nada, estava doente. Não dá para explicar o sentimento naquele momento. [...] Mas quando começaram a falar que precisavam 'investigar algumas coisas como leucemia, eu fiquei em choque", disse ela.

""Eu estava com o Bruno, e chamei minha mãe e meu pai que foram voando lá ficar com a gente. Entrei no PS às 10 da noite e às 2 da manhã já nos avisaram que era leucemia, e que eu teria que internar para saber o tipo e já começar o tratamento. Foi tudo muito rápido", revelou Justus.

Após o desabafo, Fabiana Justus também detalhou como se sentiu com a noticia. "Eu tive diáia de gravação nesse dia [22 de janeiro]. Desde o final de semana, eu vinha sentindo umas dores nas costas acompanhadas de enjôo e dor de cabeça. [...] Era bem no quadril e irradiava para coluna. Não parecia uma dor normal. Era latejante, super esquisita. Segui trabalhando, mas parava para respirar quando doía mais", se abriu.

"O dia foi passando e comecei a sentir que estava com febre. Achei melhor ir para o hospital porque era uma dor bem diferente, nunca havia sentido. Graças a Deus, eu fui, pois peguei a doença muito cedo. Por se tratar de Leucemia Mieloide Aguda, ela evolui muito rápido. Se demorasse mais uns dias, chegaria em um quadro de saúde bem pior", finalizou ela.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: