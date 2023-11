10 filmes e séries biográficos de artistas brasileiros para assistir

"Cazuza - O Tempo Não Para"

O longa, de 2004, é inspirado no depoimento emocionante "Só as Mães São Felizes", de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. A trama narra a carreira do cantor, desde o início, em 1981, com o Barão Vermelho, até a morte por complicações do HIV, em 1990. O filme está disponível no Prime Video.