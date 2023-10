Reprodução/Divulgação Selton Mello entrega incerteza em audiossérie: 'Não tinha ideia do que ia virar'

Após estrelar diversos formatos de trabalhos audiovisuais, Selton Mello se aventurou pela primeira vez com uma audiossérie. Em parceria com Alexandre Ottoni e Deive Pazos, do Jovem Nerd, o ator deu voz a Nelson França. O personagem é um detetive particular cego que, ao lado do fiel escudeiro, o cão Bonaparte, se reencontra com um antigo caso em "França e o Labirinto", do Spotify.





O artista voltou às origens ao relembrar o começo da carreira como dublador. "Eu fui dublador na infância e na adolescência dos 12 aos 22 anos. Eu dublei muita coisa: Karatê Kid, Charlie Brown, Anjos da Lei, séries famosas, Tom Hanks, Robert Downey Jr. Fiz muita coisa. E foi uma época muito rica, muito aprendizado", contou.

Selton explicou que esperava por outra oportunidade para voltar a dublar. "Quando me chamaram para fazer essa audiossérie, o Jovem Nerd e o Azaghal, eu adorei, porque ia voltar a trabalhar com a voz, que é uma coisa que eu adoro. Minha voz é muito marcante, as pessoas gostam de me ouvir [...] Eu tenho prazer de trabalhar com a voz", revelou.

O ator comentou as diferenças de uma audiossérie e trabalhos como novelas e filmes. "Fazer uma série, onde não precisava ter uma preocupação do sincronismo da dublagem, usando a minha experiência como ator, usando a minha voz, foi uma coisa muito prazerosa".





Durante duas semanas e meia, Selton Mello se encontrou com os diretores em um estúdio para gravar a série. Apenas com o roteiro, a imaginação foi ponto principal para dar vida ao projeto. "A imaginação é um é uma palavra importante aqui, que paira sobre esse projeto. Eu ficava em um estúdio, sozinho, gravando com os diretores, então, eles estavam me dirigindo. 'Aqui vai ter chuva, aqui ventania danada, aqui seu cachorro começou a ficar incomodado', e eu só imaginando", disse.

Para ele, ver o trabalho completo despertou sensações diferentes. "Agora que vi pronto, foi impressionante, porque eu ouvi os outros atores, eles interagindo comigo, o cachorro interagindo comigo, o carro que passa. Então, é muito rica a experiência". Segundo Selton, os outros atores gravaram sozinhos, porém acompanhados com as cenas dele editadas.

Mesmo com muita experiência, o ator ressaltou a importância de Deive e Alexandre. "Era um trabalho de muita confiança nos diretores, porque eles que são experientes nesse universo, eles que sabiam exatamente o resultado que eles queriam, eu não tinha ideia do que ia virar isso".

Entretanto, Selton fez questão de dar pitaco para viver o personagem. "A coisa principal que eu botei foi humor. Acho que faltava um pouco do humor no roteiro. Eu achava que ele podia ser mais Dr. House, falar umas coisas meio malucas e ter umas tiradas estranhas", explicou.

Selton Mello revela bastidores das gravações de 'França e o Labirinto'

Trabalhando apenas com a voz, os diretores e o ator priorizaram a saúde vocal do artista. Com litros de água ao lado e sem fumar há quase um ano e meio, Selton organizou a agenda para poder colocar as emoções para fora.

"O que a gente fez foi deixar esses episódios [mais dramáticos] para o fim, porque o nosso medo era eu perder a voz. Me esgoelar no episódio X e depois não conseguir fazer o episódio 2, onde eu falo normal. E depois foi voz arrebentando, garganta estourando. A gente teve um cuidado para gastar a voz na hora certa", contou ele.

Dar a vida para um personagem cego pode ter parecido um desafio diferente, porém, os diretores contaram com a ajuda do melhor amigo, Lucas Rafaelli.

"O Deive e o Alexandre tem um amigo de infância que é cego. E o Lucas foi consultor da série, então, ele ajudou na escrita, a mexer no que precisava mexer, quando a gente estava gravando ele pintava com algumas dicas. Teve essa atenção", disse Selton.

Selton Mello e o futuro

Ator conhecido por diferentes ramos e gêneros do audiovisual, Selton Mello afirmou que acompanha as novidades que surgem com o apoio da tecnologia. Questionado sobre os planos de carreira para o futuro, ele foi sincero.

"Eu tenho vontade de continuar fazendo o que eu já faço, às vezes eu tenho uma vontade inversa, às vezes as coisas ficam tão modernas que a minha vontade é de voltar para o teatro, que eu não faço há muitos anos", disse.

Já sobre uma possível continuação do personagem Nelson França, em 'França e o Labirinto', ele garantiu: "O França é um personagem que eu adoraria continuar fazendo. Para mim, essa é apenas a primeira temporada [...] Vontade não falta", concluiu.

