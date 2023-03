Reprodução/Instagram O Auto da Compadecida 2 é confirmado, com lançamento previsto para 2024

25 anos depois do lançamento do primeiro filme – e da série que deu origem ao filme -, foi confirmado pelos atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele, neste domingo (12), por meio das redes sociais, o retorno de seus icônicos personagens João Grilo e Chicó, na sequência de “O Auto da Compadecida”. O lançamento está previsto para 2024, somente nos cinemas.

Inspirado na obra de Ariano Suassuna, com direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, a produção é da Conspiração Filmes e H2O Film. "João Grilo & Chicó vinte e cinco anos depois juntos mais uma vez", escreveu Selton Mello na legenda do post.

"Fazer o Chicó novamente, ao lado de João Grilo, é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente", completou o ator em um texto na publicação.

“Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna... no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações. Bora bora, Caxangá!”, declarou Matheus Naschtergaele.

"João Grilo e Chicó são uns presepeiros que teimam em sobreviver em um país que nega a existência de pessoas como eles. Nada mais atual. É uma honra danada fazer parte dessa aventura que mais parece um milagre da Compadecida!", completou Flávia Lacerda.

