Reprodução/ Instagram/ Divulgação Simple Plan se apresentará no festival I Wanna Be Tour, no Brasil

A partir de março de 2024, artistas do punk e rock nacional e internacional dos anos 2000 vão se reunir, pela primeira vez, na I Wanna Be Tour. O festival trará bandas como Simple Plan e Fresno.

Além deles, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty , Boys Like Girls, Mayday Parade e Plain White T's, também irão se apresentar.



Os shows passarão por São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Veja as datas:



São Paulo: 2 de março, no Allianz Parque.

Curitiba: 3 de março, no Estádio do Couto Pereira.

Recife: 6 de março, na Área Externa do Centro de Convenções Pernambuco

Rio de Janeiro: 9 de março, no Engenhão - Estádio Nilton Santos

Belo Horizonte: 10 de março na Arena da Independência





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente