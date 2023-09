Reprodução / YouTube Léo Jaime comentou sobre a falta de reconhecimento pela indústria fonográfica

Léo Jaime fez um desabafo sobre a falta de reconhecimento do papel que teve na história do rock nacional. A declaração aconteceu em conversa com Luciana Liviero, do programa “Fundo do Baú”, exibido no Portal iG.

“Em geral, não recebo muitos elogios. O reconhecimento não é tão comum assim. Eu não sou alguém com uma história contínua e tranquila no meio da indústria”, começou.

“E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem paredes importantes e vindo do interior”, disse, citando a música “Apenas Um Rapaz Latino Americano”, de Belchior.

Léo lamentou a sensação de ficar "de lado": “Então, eu fui colocado para escanteio. Eu fiz um disco em 90, aí fiquei na geladeira alguns anos. Depois fui fazer outro em 2008 e nunca mais.”

O cantor relembrou tudo que já fez na carreira. “Eu acho que fui bem-sucedido como ator e também como jornalista. E talvez eu tenha ficado como paraquedista. Dos três mundos. Eu não sou só um músico, eu não sou só um ator, eu não sou só um jornalista. Então, de certa forma, eu transito livremente e com o sucesso das minhas atividades todas”, comentou.

Para finalizar, Léo afirmou que a relação com a indústria não importa tanto para ele quanto a com os fãs. “A minha relação é com o público e não com a indústria.”

