Reprodução / Instagram André Marques postou fotos treinando na praia

André Marques compartilhou um carrossel de fotos no Instagram nesta sexta-feira (22). Nelas o apresentador aparece treinando beach tennis na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Ele afirmou estar com alguns “quilinhos a mais”, mas está disposto a recuperar o físico.

"Correndo atrás do prejuízo. Desistir JAMAIS!!! Certo?? Só depende de você. Estou tentando deixar meus quilinhos a mais nas areias do Recreio (risos)", escreveu na legenda.

O artista, que chegou a passar por uma cirurgia bariátrica, sempre falou sobre as questões relacionadas ao sobrepeso. "Jamais farei apologia à cirurgia bariátrica. Para mim, funcionou super bem, mas cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, cada cabeça é uma cabeça… Não sou daqueles que dá palestrinha ou sermão… Antes de qualquer decisão, procure um bom profissional, cuide muito bem da cuca e tenha em mente que é uma mudança drástica na sua vida", afirmou.