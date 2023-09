Reprodução / Instagram Maria Clara surpreendeu Tata Werneck com conhecimento sobre geografia

Tata Werneck ficou surpresa com quanto Maria Clara, fruto do relacionamento da humorista com Rafa Vitti, sabe geografia. No vídeo compartilhado pela atriz, ela faz um tipo de “chamada oral” com a menina.

"O Rio de Janeiro faz divisa com o que?" pergunta Tatá,que já é corrigida por Clara Maria: "Divisa não, fronteira. Com o Espírito Santo. Qual é aquele estado mesmo? Minas Gerais. E São Paulo", responde, surpreendendo a mãe.

Maria ainda comenta sobre o Distrito Federal. "Muito bem, meu amor. Nem a mamãe sabia.”

🚨ASSISTA: Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, encanta a web ao mostrar seu conhecimento sobre fronteiras. pic.twitter.com/8v8XBTblRo — CHOQUEI (@choquei) September 22, 2023

Os internautas também ficaram impressionados com a sabedoria da pequena. “Geógrafa em formação”, disse um. “Nessa idade as crianças da minha cidade só comiam terra…”, brincou outro. “Ela é perfeita! Sou apaixonadaaa”, elogiou uma.