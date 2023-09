Reprodução / Instagram Luciana Liviero estrea novo programa online

Luciana Liviero, de 53 anos, tem uma carreira extensa nas maiores emissoras de televisão do Brasil. Agora, a jornalista estreará a quinta temporada do programa ‘Fundo do Baú’, nesta quinta-feira (21), no canal do Youtube do iG, às 12h.

Em entrevista ao iG Gente, Luciana relembrou o início de carreira e deu spoilers do novo programa. “Ainda na faculdade, um professor de vídeo achou que eu levava o jeito para a televisão, e que me indicou para ser repórter da TV Tribuna de Santos, que era a Globo de Santos. Isso foi o começo”, relembrou.

De lá, ela foi para Band, onde foi repórter e apresentadora. Depois, a jornalista mudou para a Record e virou correspondente na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. “Nova York é realmente a capital do mundo. É um lugar onde gente do mundo inteiro está circulando, as pessoas, as ideias, as iniciativas”, comentou. “Então você começa a enxergar as outras possibilidades, várias outras possibilidades. Bandeiras diferentes de fazer as coisas”, opinou.

Para Luciana, a falta de oportunidade para fazer coisas novas na TV foi determinante para ela deixar as telinhas. Outro motivo foi o corte salarial que aconteceu na época. “Eu também não concordei com essa redução salarial, da maneira que me foi proposta ali. E aí juntou isso com essa satisfação de não poder fazer algo novo, então eu resolvi sair”, afirmou.

Empolgada com a estreia da quinta temporada do "Fundo do Baú", Luciana exalta a web como novo lar. “Eu acho que hoje é o veículo mais promissor de todos eles. Então, eu tô muito feliz de estar explorando a internet. Eu tenho colegas que agora estão começando a entrar, a tentar entender o que hoje eu tô aí batendo cabeça já faz tempo.”

Com o canal no YouTube há muito tempo, Luciana vai estrear o “Fundo do Baú” no iG Play, onde conversará com os convidados sobre objetos e memórias queridas, muitas vezes desconhecidas pelo público. “O ‘Fundo do Baú’ vai ser ao vivo e gravado, isso vai depender da disponibilidade dos entrevistados. O convidado podendo estar ao vivo, a gente faz ao vivo, e o ao vivo a gente grava, já temos já alguns episódios gravados”, contou.

A jornalista ainda deu spoilers de quem seriam os convidados e o que esperar do programa. “Nós teremos o Carlos Tramontina, o Márcio Canuto, a Tchaka (drag queen) a Mariana Moon, o Edgar Piccoli, Thais Herédia, jornalista de economia, que voltou agora para a CNN, esses são alguns nomes”, revelou.

“O diferencial desse programa é que ele vai buscar um objeto que ninguém nunca viu, que tem uma história, que ninguém sabe, porque o convidado nunca mostrou aquilo para ninguém e tem um afeto, um apego emocional muito grande”, opinou Luciana.

“É um programa que os entrevistados gostam de participar. É um programa completamente diferente, e ele vai estar falando de coisas diferentes, coisas que são importantes para ele, que ele quer mostrar, que ele quer dividir aquela história com o público. Então, não raro, tem gente chorando, o entrevistado se emociona.”

Quando perguntada de onde veio a ideia para o programa, a jornalista conta que vem da experiência dela em guardar várias coisas, literalmente em um baú. “Eu gravei o Baú da Lu, paralelamente ao ‘Fundo do Baú’, são 30 vídeos em que eu tenho mostrando recordações. Da minha adolescência, eu tenho umas agendas, que eram os diários da época, eu tenho desde os 14 anos. Eu tenho recordações da minha formatura, da minha experiência de intercâmbio no Canadá, quando eu tinha 17 anos. Da época de faculdade, enfim, ingressos de shows que eu já fui, ingressos de museus. Recordações de viagens. Quem quiser conhecer muito mais sobre mim, tá tudo lá no ‘Baú da Lua’, no meu canal, youtube.com.br, a minha história de vida tá ali”, contou.

Assista o “Fundo do Baú”, amanhã (21), ao vivo, ao meio-dia, no iG.