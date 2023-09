Reprodução/ Wikimedia Commons Morre Fernando Botero, artista colombiano, aos 91 anos

Nesta sexta-feira (15), morreu Fernando Botero, o pintor, escultor e cartunista colombiano mais conhecido no mundo, aos 91 anos. A morte do artista aconteceu em casa, no Principado de Mônaco, segundo o jornalista Julio Sánchez Cristo, da rádio colombiana W Radio. A informação também foi confirmado pelo jornal espanhol El País.



Ao longo da vida, o pintor produziu uma extensa obra de pinturas e esculturas, com um estilo único, por todo o mundo. A esposa dele, Sophia Vari, morreu há 5 meses. O casal deixa três filhos.



Relembre a carreira de Fernando Brotero:



Brotero fico conhecido popularmente como o "pintor de gordinhos", devido a valorização de corpos voluptuosos nas obras. Ele foi associado ao bom-humor, surrealismoe tom lúdico. Ao ser questionado sobre o estilo que segue, o artista disse: "Não pintei uma única gorda em minha vida. Expressei o volume, busquei dar protagonismo ao volume, torná-lo mais plástico, mais monumental, quase uma comida, por assim dizer, arte comestível. A arte deve ser sensual, digo nesse sentido".



Autodidata, Brotero iniciou a carreira como ilustrador do jornal "El Colombiano" no final da década de 1940. Nesta época, ele passou a ser influenciado pelas onras do italiano Piero della Francesca (1415-1492). Foi a partir do estudo do trabalho de Piero, que Brotero desenvolveu o estilo único, quando tinha 25 anos.



Além das pinturas, Brotero foi reconhecido pelas enormes esculturas de bronze que foram expostas pelo mundo após a década de 1990. Elas também seguiam o estilo "voluptuoso" do artista.



Morreu hoje o artista plástico colombiano Fernando Botero.

Na Rambla del Raval, em Barcelona, tem a sua escultura "El Gato" que hoje é um dos símbolos da cidade. Vale a pena conhecê-la! pic.twitter.com/P7EDepFfLa — Ana em BCN (@ana_fialho9) September 15, 2023

O trabalho de Brotero já veio ao Brasil. Em 2011, a exposição individual em São Paulo, chamada de "Dores da Colômbia", recebeu 67 obras, com figuras bonachonas não tão felizes ou serenas.

Entre pinturas, esculturas e aquarelas, o artista criticou a violência causada na Colômbia, provocada pelo narcotráfico e pelas disputas entre guerrilheiros, militares e políticos.



