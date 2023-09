Divulgação Detonautas é formado por Renato Rocha, Tico Santa Cruz, Rodrigo Netto, Dj Cleston e Fábio Brasil

Para comemorar os 20 anos de carreira, o Detonautas Roque Clube, atração do The Town neste sábado (9), lançou um álbum acústico com quatro faixas. Entre elas, está "Por Onde Você Anda", já conhecida entre os fãs, e a inédita "Aposta". O projeto comemora a segunda década da banda, mas não é novo, pois ele poderia ter saído do papel há 13 anos.

Em 2010, o grupo fez um projeto acústico, mas que nunca foi lançado oficialmente. "No primeiro acústico [de 2010], a gente teve um problema com a gravadora, que, na verdade, estava com outra direção, era outro presidente. A gente lançou pela Sony, em 2010, e o presidente da época não quis trabalhar o acústico por alguma questão que fugiu da nossa alçada. A gente acabou se desligando na gravadora", conta o vocalista Tico Santa Cruz ao iG Gente.

O cantor relata que, após 9 anos longe da gravadora, ele decidiu procurar o presidente atual da Sony Music, Paulo Junqueira, para resgatar um canal do YouTube do Detonautas que estava "preso" pela empresa. Tico destaca que o canal continha postagens do projeto de 2010, que acabou repercutindo de forma orgânica e alcançou números "extraordinários".

"A gente lançou em 2010, sem colocar um centavo, e tem música com 70 milhões de visualizações, 50 milhões de visualizações. Então, é um resultado muito positivo para um produto orgânico que não teve impulsionamento, patrocínio e investimento", completa ele. A música "Olhos Certos", por exemplo, gravada no primeiro projeto acústico, tem 84 milhões de visualizações.

Tico diz que procurou Junqueira apenas para somar os inscritos do canal dominado pela Sony com o independente do Detonautas. Mas o executivo acabou fazendo uma proposta para a banda. "Ele teve acesso a esses números, ficou muito surpreso e resolveu contratar o Detonautas. O Paulo falou: 'Agora a gente vai fazer um acústico que vai ser divulgado, que vocês vão ter as ferramentas necessárias para poder trabalhar'", relembra o músico.



O cantor, então, afirma que as músicas acústicas fizeram e fazem muito sucesso entre os fãs do Detonautas e, por isso, tal projeto significa muito para os integrantes. "Isso foi muito importante para a gente porque o acústico, sem dúvida nenhuma, é o trabalho mais é popular do Detonautas e, por outro lado, também é como as músicas nascem", conclui ele.

O Acústico 20 anos já está disponível em todas as plataformas de música. No Canal do YouTube do grupo, a música "Aposta" já tem 471 mil visualizações. Essa e mais canções devem estar no repertório do Detonautas no "The Town", festival em que o Detonautas vai se apresentar em 9 de setembro. O grupo, além de Tico, tem Renato Rocha, Rodrigo Netto, Dj Cleston e Fábio Brasil.

O iG Gente entrou em contato com a Sony Music para explicações sobre a descontinuação do álbum em 2010, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

