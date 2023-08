Divulgação Grande Prêmio do Cinema Brasileiro consagra Dira Paes e 'Marte Um'

Na última quarta-feira (23), a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais realizou a 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A apresentação contou com apresentação da atriz Cláudia Abreu e do ator e diretor Silvio Guindane, que foi premiado no Festival de Gramado com "Mussum, o filmis". O homenageado do ano foi o documentarista paraibano Vladimir Carvalho.



O filme "Marte um", do mineiro Gabriel Martins, foi o grande vencedor da noite após levar oito estatuetas (melhor filme, longa-metragem de ficcção, direção, roteiro, montagem, fotografia, ator e ator coadjuvante). Carlos Francisco conquistou a de melhor ator e Cícero Lucas a de melhor ator coadjuvante pelo longa.

ELE!!!!!!!!!!!!! E o vencedor em Melhor Ator Coadjuvante no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023 é…



• Cícero Lucas (Marte Um) ❤️ pic.twitter.com/LYHY2S8EhT — Oxente, Pipoca? (@oxentepipoca) August 24, 2023









Nossos vencedores do Grande Otelo das categorias de atuação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023. 🇧🇷 pic.twitter.com/rvDv9e6zZI — Oxente, Pipoca? (@oxentepipoca) August 24, 2023









Outros destaques foram Adriana Esteves, que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo papel e "Medida Provísória", Dira Paes, que venceu a categoria de melhor atriz pela performance em "Pureza", e Manhãs de Setembro, série do Prime Video que levou a estatueta da principal categoria de TV.

Dira Paes vencedora GRANDE OTELO na categoria MELHOR ATRIZ pelo filme Pureza no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023 pic.twitter.com/gQ8YYmGyBz — Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) August 24, 2023









Discurso da vitória da premiada Adriana Esteves na categoria MELHOR ATRIZ COADJUVANTE por Isabel no filme "Medida Provisória" no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023 e enaltece Lázaro Ramos, as colegas atrizes indicadas, e o amor pela sua família 🏆✨ pic.twitter.com/0OJijBR9lU — Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) August 24, 2023









Veja a lista completa dos vencedores:

Melhor longa-metragem de ficção: Marte Um

Melhor filme pelo júri popular: Bem-Vinda a Quixeramobim

Melhor direção: Gabriel Martins, por Marte Um

Melhor primeira direção de longa-metragem: Carolina Markowicz, por Carvão

Melhor atriz: Dira Paes, por Pureza

Melhor ator: Carlos Francisco, por Marte Um

Melhor atriz coadjuvante: Adriana Esteves, por Medida Provisória

Melhor ator coadjuvante: Cícero Lucas, por Marte Um

Melhor filme internacional: Elvis (EUA)

Melhor filme íbero-americano: Argentina, 1985 (Argentina)

Melhor longa-metragem documentário: Kobra Auto Retrato

Melhor longa-metragem animação: Tarsilinha

Melhor longa-metragem infantil: Pluft, o Fantasminha

Melhor roteiro original: Gabriel Martins, por Marte Um

Melhor roteiro adaptado: Angelo Deganti, por O Clube dos Anjos

Melhor curta-metragem animação: A Menina Atrás do Espelho

Melhor curta-metragem de ficção: Big Bang

Melhor curta-metragem documentário: Território Pequi

Melhor montagem: Thiago Ricarte e Gabriel Martins, por Marte Um

Melhor direção de fotografia: Leonardo Feliciano, por Marte Um

Melhor efeito visual: Pluft, o Fantasminha

Melhor som: Marte Um

Melhor direção de arte: Adrian Cooper, por A Viagem de Pedro

Melhor maquiagem: A Viagem de Pedro

Melhor figurino: Marjorie Gueller, Joana Porto e Patricia Doria, por A Viagem de Pedro

Melhor trilha sonora: Pedro Guedes, Fabiano Krieger e Lucas Marcier, por Eduardo e Mônica

Melhor série braisleira documentário: Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez

Melhor série braisleira animação: Vamos Brincar com a Turma da Mônica

Melhor série brasileira ficção: Manhãs de Setembro





+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal