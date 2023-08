Reprodução Morre editora de 'Harry Potter' aos 45 anos em acidente de barco

A editora de 'Harry Potter' Adrienne Vaughan morreu nesta sexta-feira (4) aos 45 anos após sofrer um acidente de barco na Costa Amalfitana, na Itália. A presidente da Bloomsbury US foi peça chave para o sucesso da saga Harry Potter nos Estados Unidos. Adrienne Vaughan estava com a família no momento da morte.

O acidente aconteceu por volta das 18h (do horário local), na região do Fiordo di Furore. O barco que levava Adrienne e a família dela colidiu com o veleiro Tortuga, que transportava 80 passageiros. A editora de Harry Potter foi arremessada do barco, sendo ferida pelas hélices do veleiro no mar. As informações são da CNN.

Após o acidente, a Guarda Costeira foi acionada, mas Adrienne não resistiu e morreu antes de chegar ao Hospital de Salerno. O capitão que comandava o barco da editora está sendo investigado, após ser constatado o nível de álcool no organismo acima do permitido.

Adrienne Vaughan deixa o marido e dois filhos, Leanna, de 14, e Mason, de 11, que sobreviveram ao acidente. O barco que carregava a família e o veleiro foram apreendidos pela Autoridade Portuária de Salerno.