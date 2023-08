Reprodução Aposentado, Faustão retorna para apresentar Prêmio Marília Mendonça

Após deixar de apresentar o programa na Band e declarar uma 'aposentadoria', Faustão terá uma nova missão como apresentador. A pedido da família de Marília Mendonça, o comunicador será encarregado de comandar a primeira edição do prêmio que leva o nome da cantora, que morreu em novembro de 2021 após acidente aéreo.

A próxima aparição de Faustão já tem data marcada, o evento acontecerá no dia 24 de outubro e será transmitido na plataforma do YouTube. As informações são da colunista da Folha S.P Mônica Bergamo.

A decisão de convidar o apresentador partiu da própria família da cantora, que alega que Faustão sempre foi carinhoso com Marília, além de ter tido uma papel importante ao impulsionar a carreira artística.

Pensando na indústria, a família também entende que Faustão sempre deu espaço para artistas sertanejos.

O Prêmio Marília Mendonça foi criado no intuito de homenagear a cantora e exaltar os profissionais do sertanejo. Ao todo, serão 13 categorias para prestigiar os maiores destaques do segmento.