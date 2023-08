Reprodução Vanessa Carvalho

A ex-participante de "Casamento às Cegas Brasil" Vanessa Carvalho fez um desabafo nesta sexta-feira (4) ao relatar estar sendo chantageada. No Instagram, a influenciadora revelou que um hacker estaria lhe cobrando R$ 70 mil para não publicar vídeos íntimos dela.

A ex-participante alega que teria se envolvido com uma pessoa famosa, e que, após conversas, lhe enviou vídeos íntimos. "Eu me relacionei com uma pessoa aí um tempo atrás, uma pessoa famosa, conhecida do grande público. E eu troquei vídeos íntimos. Aliás, não façam isso", aconselhou.

Vanessa Carvalho aponta que recentemente teve o WhatsApp clonado. "Venho recebendo ameaças de uma pessoa que diz ter esses vídeos e fica me pedindo R$ 70 mil. Aí eu resolvi vir aqui falar, me explicar, antes desse vídeo vir a tona, se é que vai vir a tona".

A influenciadora afirma que está buscando soluções jurídicas para se proteger do vazamento e exposição.