A próxima edição do festival Lollapalooza, já tem datas e local definido. O evento será realizado nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, situado na vibrante cidade de São Paulo.

Considerado um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza foi originalmente criado em 1991 pelo cantor da banda Jane's Addiction, Perry Farrell. A cada ano, o festival atrai multidões de fãs apaixonados pela música e ansiosos por assistir a apresentações emocionantes de artistas renomados.





Embora os artistas que irão se apresentar nesta edição ainda não tenham sido anunciados, podemos esperar um line-up repleto de talento e diversidade musical, como é característico do Lollapalooza.

Na edição brasileira do festival em 2023, pudemos presenciar performances de artistas como Lil Nas X, Billie Eilish, Rosalía e Tame Impala, além de talentosos artistas brasileiros, como Ludmilla, Pitty e Pedro Sampaio.

Infelizmente, na edição passada, o rapper americano Drake estava confirmado para se apresentar, mas, devido a circunstâncias imprevistas, acabou cancelando a participação. O comunicado oficial explicava que a ausência se deu pela falta de membros essenciais da equipe de som e produção.

E a saudade tá como? Já temos data para a 11ª edição do #LollaBR . Anote na agenda que os dias 22, 23 e 24 de Março de 2024 serão inesquecíveis! 😍

Esperamos vocês no Autódromo de Interlagos, em São Paulo!



