Nesta quarta-feira (21), a banda The Cure foi anunciada como a primeira atração do Primavera Sound São Paulo 2023. O vocalista Robert Smith já tinha afirmado, em maio no Twitter, que o grupo iria passar pela América Latina neste ano.



"A banda britânica, liderada pelo icônico Robert Smith, vai retornar ao Brasil após 10 anos para uma apresentação que promete entrar para a história da nossa segunda edição!", disse o perfil oficial do festival.

The Cure é a primeira atração confirmada do #PrimaveraSoundSaoPaulo 🖤



Mais informações em breve! pic.twitter.com/X7NrEOOpNS — Primavera Sound São Paulo (@PsSaopaulo) June 21, 2023





A banda está em turnê pelos Estados Unisdos após o relançamemneto do álbum "Wish" em uma edição comemorativa de 30 anos. A segunda edição do festival do Brasil deixa de acontecer no Anhembi e vai para o Autódromo de Interlagos , em São Paulo. O evento será nos dias 2 e 3 de dezembro deste ano.



Nesta quarta-feira, também foram anunciadas algumas atrações do festival em Buenos Aires e a cantora mineira Marina Sena é uma delas. O Primavera Sound de lá acontece em novembro.



