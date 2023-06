Reprodução As notificações surgiram após relatos de fãs de que cambistas adquiriram uma grande quantidade de ingressos

Após o recebimento de notificações do Procon-SP, a T4F agora também enfrenta questionamentos por parte do órgão de defesa do consumidor do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada em comunicado no site do Procon-RJ.

O objetivo da autarquia é obter esclarecimentos sobre a organização das filas virtuais, possíveis limitações na compra de ingressos por pessoa e quais medidas foram adotadas para evitar a revenda dos ingressos para os shows da turnê "The Eras Tour", da cantora Taylor Swift.





As notificações surgiram após relatos de fãs de que cambistas adquiriram uma grande quantidade de ingressos, prejudicando a venda para os demais consumidores. Além disso, muitos ingressos foram revendidos em sites não oficiais por valores muito acima do preço original, chegando a ultrapassar os R$ 5 mil.

A T4F tem um prazo de até 10 dias para responder às notificações. Caso o Procon conclua que houve violação dos direitos do consumidor, a empresa poderá ser multada em até R$ 13 milhões.

“O Código de Defesa do Consumidor garante o direito a um serviço seguro e eficiente, sendo vedada qualquer tipo de vantagem manifestamente excessiva. Logo, com esta notificação, buscamos entender quais as medidas tomadas pela organizadora para que os ingressos não sejam monopolizados por revendedores não autorizados, que não garantem qualquer segurança ao consumidor, além de revenderem por preços exorbitantes”, afirma Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, em nota.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.