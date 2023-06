reprodução / Twitter MITA: pista premium recebe críticas em São Paulo e fãs protestam na web

O Festival Mita foi alvo de protestos e revolta na plateia neste sábado (03). Durante o evento realizado no vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, ocorreram manifestações com gestos obscenos e gritos de indignação por parte do público presente.

A organização do Mita foi criticada por cercar com grades a área mais próxima do palco principal, permitindo apenas a entrada de pessoas que adquiriram ingressos para a pista premium, cujos valores chegaram a atingir R$ 2.200.





Essa prática não é comum em festivais de grande porte, como o Lollapalooza e o Rock in Rio, que não adotam essa divisão entre o público. Por outro lado, o C6 Festival optou por oferecer ingressos segmentados por área, permitindo que os espectadores escolhessem assistir apenas aos shows na tenda ou na área externa.

Embora a divisão de espaços seja mais frequente em shows individuais, realizados em locais menores ou com uma melhor distribuição de lugares, essa decisão poderia ter amenizado a questão da distância no caso do Mita.

A revolta do público se deu pelo fato de que, até às 18h30, apenas duas horas antes do show de Lana Del Rey, mais da metade da pista premium permanecia vazia. Pessoas que estavam comprimidas na grade da pista comum alegaram que as grades foram colocadas de forma exageradamente distante do palco, resultando em expressões de descontentamento, palavrões e gestos ofensivos. Somente por volta das 19h, a pista premium começou a ser preenchida.

A distância do palco pra pista comum no Mita e a visão da calçada de quem tá de fora. Aí na frente nos Vips um bando de influêncers q nem conhecem as atrações direito e ganharam pra postar stories. 🤡🤡 Por essas e outras q nem vou mais em show. pic.twitter.com/eHkFZt3LUu — Camis&Bebis (@camisgray) June 3, 2023





Fãs que estão na pista comum do MITA Festival criticam a falta de visibilidade pic.twitter.com/KNVV8W5URK — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) June 3, 2023





pista premium do mita pic.twitter.com/M8V58tVwwn — virgilio (@dyinginahotttub) June 3, 2023









quem foi de pista normal no mita sofreu, só os Premium saíram felizes pic.twitter.com/tmxhkbfm4H — mikey (@finalb0i) June 4, 2023





