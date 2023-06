Larissa Albuquerque Loja do Bem no DFB Festival 2023

O Dragon Fashion Brasil acontece de 31 de maio a 03 de junho, em Fortaleza (CE), e é muito mais que o evento de moda. Além de trazer música e gastronomia, o festival evidencia comerciantes e artesãos locais. A feira criativa com stunds na entrada e ao redor do salão do Centro de Eventos do Ceará, onde ocorre o evento, não traz apenas produtos nordestinos, como o trabalho e história de artistas da região.

É o caso da Loja do Bem, projeto do Shopping Iguatemi que foi parar no DFB Festival de 2023. A loja revende peças produzidas por artesãos do interior do Ceará e cada venda tem o valor totalmente repassado para o trabalhador.

"É um projeto voltado diretamente para o artesão, é o artesão que dá o valor e ele que diz quanto tempo quer que essa peça fique em loja", explica a vendedora Tainá. A profissional ainda destaca: "Todos os artesões são do interior do Ceará. Por exemplo, do Cariri, a gente tem os produtos de couro, mais para o arredores de Fortaleza, a renda".

Outro artista conhecido, que trabalha com o couro do interior do Ceará, é o Espedito Seleiro.O artesão de 81 anos vem de uma família de seleiros e, por isso, trabalha com couro desde jovem. O pai dele, Raimundo Velozo, começou o trabalho com sandálias de couro ao produzir alpargatas para o bando de Lampião. Com solo quadrado, os calçados impediam que os capangas fossem seguidos no sertão.

Ao decorrer dos anos, a marca de couro teve presença em grandes eventos de moda, como o DFB e SPFW. Espedito, inclusive, é reconhecido no Brasil como o mestre da arte do couro. Ele, no entanto, ainda em vive Nova Olinda, na região do Cariri, no Sul do Ceará e conta com uma equipe para levar os produtos tradicionais do sertão para outras regiões brasileiras.

Candice, amiga de Espedito, e uma das organizadoras das vendas, festeja estar mais uma vez no DFB com a marca Espedito Seleiro. "Para gente é sempre engrandecedor porque, apesar de muita gente no estado conhecer o trabalho dele, pouca gente consegue ir até ele. Então, a gente consegue trazer um pouquinho do sertão para o litoral", diz ela ao iG Gente.



Comerciantes locais

A feira ainda conta com lojas que vendem outros artigos além de roupas e acessórios, como jóias. Esse é o caso da marca autoral Elemento Fio, da cearense Suyenne Lemos.

"Eu trabalho, principalmente, com a a prata e também com pedras naturais, brutas", explica Suyenne. A artista conta que molda as jóias em formatos diferentes e até deixa elas maleáveis para que o cliente ajuste. "Gosto de trazer essas diferenças porque cada um tem um gosto. Gosto de trazer o irregular e sair do padrão fixo e rígido".

Suyenne, que já trouxe a Elemento Fio para as passarelas do DFB Festival, celebrou a participação da marca no evento: " O Dragão é o maior evento de moda que acontece aqui no Ceará e é sempre uma honra participar. A gente já participou, inclusive, desfilando, com uma coleção de joias e roupas. É sempre bom esse movimento, de ver os novos talento,s assistir essa moda em ebulição. Eu espero todos os anos por esse momento".

