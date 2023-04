Foto: Reprodução / YouTube Canisso, do Raimundos

O evento "Canisso para Sempre", que acontecerá em São Paulo na próxima terça-feira (18), terá a renda revertida para a família do músico do Raimundos, que morreu em março deste ano. As participações de Kiko Zambianchi, BNegão e João Gordo estão confirmadas.

O guitarrista Andreas Kisser, do grupo Sepultura, lidera o evento com o projeto Os Pitais, do qual Canisso também fazia parte. "Vamos fazer uma playlist que ele curtia muito e outras surpresas. Uma galera sensacional que vai se juntar pra celebrar a vida e a memória do Canisso", compartilhou o músico nas redes sociais.





Alguns fãs dos Raimundos notaram a ausência de Digão e Rodolfo Abrantes, ex-companheiros de Canisso na banda, na lista de participações do evento. Segundo a produção do evento, Rodolfo e Digão foram convidados, mas não poderão comparecer. Rodolfo está residindo no Havaí e Digão já tinha compromissos agendados.

Rodolfo foi vocalista dos Raimundos por 12 anos, até deixar o grupo quando se converteu a religião evangélica em 2011. Digão permanece nos Raimundos, sendo o único membro remanescente da formação original após o falecimento de Canisso.

Canisso faleceu aos 57 anos no dia 13 de março, vítima de um infarto. Ele deixou quatro filhos, Pedro (20 anos), Maike (29 anos), Lóri (28 anos) e Nina (22 anos), frutos do relacionamento com a psicóloga Adriana Vilhena, com quem era casado.





