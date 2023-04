Foto: Reprodução/Instagram Paulo Vieira rebate críticas após publicar foto com cachorro





Paulo Vieira precisou recorrer às redes sociais para rebater as diversas criticas após publicar uma foto de um dos cachorros que tem em casa. Na publicação, Luke, um cachorro da raça Dálmata, aparece com uma bolinha na boca,



Na legenda, Paulo brincou com a situação: "Nada pra comer nessa casa", a frase é uma referência a uma brincadeira frequente nas redes sociais quando o assunto é comer além do necessário.













Mas a brincadeira parece não ter agradado muita gente nas redes sociais. Pelo Twitter, o comediante contou que foi alvo de críticas e explicou o motivo por trás do sobrepeso do cachorro.

"Ele faz dieta, eu dou a ração certinha e ele engorda com tatu/iguana/galinha do vizinho e toda uma alimentação que ele faz à parte", disse Paulo. "Mas é um constrangimento sempre que eu posto ele porque tem gente que me ameaça até de denunciar pra ONU porque meu cachorro é gordo", completou ele.

Paulo ainda se comparou à própria mãe quando era ele quem enfrentava dificuldades para emagrecer. "Eu me sinto como a minha mãe que, quando eu era criança, me levava no médico e ele falava que eu precisava parar de comer e ela respondia: 'só se eu matar ele!'", brincou Paulo.