Foto: Reprodução/Twitter Miley Cyrus, Marvvila, Xuxa e mais: veja os lançamentos musicais da semana





O iG Gente preparou uma lista de lançamentos musicais em mais uma semana recheada de novidades. Miley Cyrus, Naiara Azevedo, Marvvila (do BBB 23) e outros artistas colocaram faixas nas plataformas digitais; veja!















Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Miley retornou ao mundo pop com o 8º álbum de estúdio, lançado nesta sexta-feira (10). O "Endless Summer Vacation" é divido em duas partes, como a própria Miley revelou: a primeira representa a manhã e a segunda, a noite. O álbum segue os mesmo passos do lead single "Flowers" e traz muitas indiretas da cantora ao ex-marido Liam Hemsworth. Miley ainda lançou, junto ao álbum, um especial no Disney+ chamado "Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", onde a cantora apresenta, pela primeira vez, as canções do álbum ao vivo.





João Gomes ft Mc Ryan SP - Não manda áudio

Nesta sexta-feira (10), João Gomes resolveu unir o forró com o funk paulista em um single, que promete ser o próximo hit do cantor. A faixa "Não manda áudio", em parceria com Mc Ryan SP, foi lançado com um videoclipe gravado em Petrolina/PE, no qual Mc Ryan SP aparece em trajes de vaqueiro, passeando a cavalo ao lado de João Gomes, mas sem deixar a essência paulistana de lado, usando um óculos "juliet", correntes e anéis de ouro.





Naiara Azevedo - Tenta me esquecer (Ao Vivo)

A cantora sertaneja e ex-BBB dá continuidade aos lançamentos das canções do mais recente projeto “PLURAL”. “Tenta Me Esquecer” entra como terceiro single oficial deste novo projeto e, segundo a cantora, é uma música muito especial. Com uma letra de sofrência e muito sentimento, a música retrata a dor em se deparar com casais felizes após um término recente e, consequentemente, lembrar daquela pessoa.





Marvvila ft Alexandre Pires - Primeiro Encontro

Em clima de amor, romance e azaração, nesta sexta-feira (10), Marvilla se uniu a Alexandre Pires para uma parceria musical inédita na faixa “Primeiro Encontro”. A cantora, que segue confinada no BBB 23, deixou diversos lançamentos prontos antes de entrar no reality.





R3HAB ft Now United - Run Till Dark

Dando início aos trabalhos da segunda geração do grupo, o Now United se uniu novamente ao DJ R3HAB em um novo single que promete ser um grande hit, assim como a última colaboração deles, "One Love". Nesta sexta-feira (10), o grupo lançou a faixa "Run Til Dark" que virá com um clipe super produzido, com muita paisagem e coreografias insanas.





Tuyo ft Vitão - Zero Coragem

Trazendo toda a alegria do verão, o trio Tuyo convidou o cantor Vitão para colaborar na faixa "Zero Coragem", lançada nesta sexta-feira (10). O trio ganhou maior notoriedade após fazer a abertura dos shows da cantora Demi Lovato no Brasil e hoje está se destacando cada vez mais no mercado musical brasileiro com grandes lançamentos.





Vanessa da Mata - Vem Doce

O mais novo álbum “Vem Doce” foi lançado nesta quarta (08.03), Dia Internacional da Mulher. O sétimo álbum de Vanessa da Mata é o encontro de diversos gêneros da música brasileira com elementos e ritmos modernos: Forró, MPB, R&B, pop e trap são exemplos de sonoridades que a cantora explora em “Vem Doce”. O álbum traz parcerias da cantora com o produtor Papatinho, L7nnon, João Gomes e muito mais.





Matheus & Kauan ft Wesley Safadão - Trégua (Ao Vivo)

A dupla Matheus & Kauan apresenta o novo single que promete ser um grande hit.  Intitulada “Trégua”, a nova faixa integra o DVD “Basiquinho 2” registrado em Fortaleza no dia 10 de janeiro deste ano e traz uma melodia chiclete, que promete ficar na mente dos fãs. “Basiquinho 2”, o mais novo projeto de Matheus e Kauan, traz a proposta de enaltecer a beleza da natureza e homenagear o Nordeste.

Robson Vidal ft Xuxa - Planeta X

Homenageando os 60 anos de Xuxa Meneghel, o DJ Robson Vidal lançou nesta sexta-feira (10) o álbum "Planeta X", trazendo as músicas tema do programa da Rainha dos baixinhos que marcou gerações. O álbum traz faixas como: "Planeta Xuxa 2002", "Txutxucão Amigo Cão" e muito mais.









Megan Trainor - Takin' It Back (Deluxe)

Nesta sexta-feira (10), a cantora Meghan Trainor liberou em todas as plataformas digitais a versão "deluxe" de “Takin’ It Back”, o mais recente álbum de estúdio. O material chegou apoiado pelo single “Mother”, inspirado na atual fase da cantora, que está grávida do segundo filho.