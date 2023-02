Foto: Reprodução/Twitter Comeback do RBD, Dilsinho e mais: veja os lançamentos musicais da semana





Chegamos na última sexta-feira de fevereiro, um mês recheado de novos lançamentos, e nesta última semana não poderia ser diferente. Grandes artistas chegaram com novidades para os fãs: o comeback oficial do RBD, música de Ariana Grande, Shakira com mais indiretas ao ex e muito mais.

RBD - S.H.E.A (Siempre He Estado Aquí)

O mundo presenciou o comeback oficial do RBD, com a regravação da música "Siempre He Estado Aquí". A faixa lançada nesta sexta-feira (24) é uma regravação da primeira versão, de 2020, quando Anahí, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez se reuniram para um especial chamado "Ser O Parecer: The Global Virtual Union (En Vivo)". Nesta regravação os vocais de Dulce Maria estão presentes, já que ela se junta ao grupo novamente para uma turnê mundial histórica, comemorando os 20 anos da banda e da novela.





Dilsinho - Diferentão, Parte 2 (Ao Vivo)

Considerado o maior projeto da carreira do pagodeiro, o "Diferentão, Parte 1" já ultrapassa os mais de 15 milhões de streamings nas plataformas de música. E nesta quinta-feira (23) Dilsinho veio com a segunda parte deste projeto, o "Diferentão, Parte 2", e logo de cara vem um novo hit que já chegou no topo das paradas, a faixa "De atual pra ex" em parceria com a dupla Diego & Victor Hugo. Além desta faixa, o projeto traz músicas como "Cunhado", "Dog", as regravações em forma de medley das faixas "Sogra/Pódio" e "Misturados/Péssimo Negócio" e ainda a participação especial de Kamisa 10 na faixa "Gênio Azul".





Karol G ft Shakira - TQG

A colaboração que os fãs mais aguardavam chegou nesta sexta-feira (24). Karol G e Shakira se unem no mais novo single "TQG", música com uma dedicatória muito especial: os ex. No decorrer da letra, Karol e Shakira falam diretamente do fim dos relacionamentos com os antigos companheiros e levam a sério o que um dia Shakira havia dito em outra música: "As mulheres não choram mais, elas faturam".

Na letra, Karol conta que o antigo parceiro ainda a observa mesmo estando em outro relacionamento. "Você saiu dizendo que me esqueceu e arranjou uma nova namorada. O que ela não sabe é que você ainda está me observando ao longo da história". Shakira não saiu por baixo e afirmou que já superou o término com o jogador Piqué, após uma traição do mesmo. "E até a vida melhorou para mim porque aqui você já não é mais bem-vindo. O que a sua namorada me tirou, isso nem me dá raiva, eu dou risada". A música, já lançada nas plataformas digitais, veio acompanhada de um videoclipe onde as cantoras entregam todo o glamour, a força e o lado mais sexy.





Agnes Nunes ft No Beats, Serour - Terezinha

A cantora baiana Agnes Nunes lançou, nesta quinta-feira (23), a faixa "Terezinha", uma homenagem para a avó Terezinha e, segundo a cantora, é uma das composições mais especiais feitas por ela. Na música, Agnes relembra os melhores momentos de casa, da avó que a criou com a mãe. A faixa veio acompanhada com um videoclipe especial, que remete a toda lembrança e amor da cantora pela avó.





Luiza Martins - Continua, vol. 1

Após o sucesso do lançamento da faixa "Ponto Final" em parceria do cantor Murilo Huff, Luiza Martins retorna com o lançamento do projeto "Continua, vol.1", que traz 7 faixas inéditas e apresenta o lado mais romântico da cantora. Este é o primeiro projeto da artista após a morte da dupla Maurilio, em dezembro de 2021, e a sertaneja conta que o amor pela música faz com que ela supere a dor da perda. O novo projeto traz faixas como "Coração Traumatizado", "Nota Oficial", S de Saudade" e muitas outras, além de "Ponto Final" em parceria com Murilo Huff.





The Weeknd ft Ariana Grande - Die For You (Remix)

Marcando o retorno ao mundo musical, mas não permanecendo por muito tempo, Ariana Grande se une ao cantor The Weeknd em mais uma colaboração para os corações apaixonados. A dupla se une no remix da faixa "Die for you", lançada originalmente em 2016 no álbum "Starboy" de The Weeknd.

O remix marca um retorno breve de Ariana à música, já que ela esteve afastada por meses na preparação para o filme "Wicked". Vale ressaltar que esta não é a primeira colaboração da dupla, pois os dois estiveram juntos nas faixas: "Love Me Harder" (2014), "Off The Table" (2020) e o remix de "Save Your Tears" (2021).





Marina Sena - Tudo Pra Amar Você

Dando início a uma nova era musical, Marina Sena lança o mais novo single "Tudo Pra Amar Você" nesta sexta-feira (24). A nova faixa é o primeiro passo de Marina em direção ao sucesso do álbum de estreia "De Primeira", com o qual a cantora acumulou diversos views e ficou conseguida no país todo com o hit "Por Supuesto", que a levou a ser indicada ao Grammy Latino. O novo single vem acompanhado de um videoclipe recheado de dança, que se mistura com as cenas de flerte e sensualidade.





Renato da Rocinha ft Mumuzinho - Um minuto sem você

Sendo um dos principais nomes do samba carioca, Renato da Rocinha traz um lançamento que promete emocionar o público. A faixa "Um minuto sem você", em parceria do cantor Mumuzinho, é uma regravação originalmente lançada em 1999 que trata de uma declaração de amor que marcou a vida de Renato da Rocinha. A música já veio acompanhada de um videoclipe especial, gravado na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e já está disponível no canal do YouTube do cantor.





Mc Livinho - O que vem depois (EP)

O cantor Mc Livinho lançou, nesta quinta-feira (23), um novo álbum voltado ao trap: "O que vem depois". Junto ao lançamento do álbum, Mc Livinho lançou como primeiro single a faixa "Peça Rara" que já veio acompanhada de um videoclipe. O cantor afirma que gosta de se aventurar nos trabalhos e, neste novo projeto, o público verá um Livinho se expressando na dança, no canto, nas letras e nas músicas.





Gabrielzinho do Irajá ft Grupo Revelação - Vai que Vai

O sambista Gabrielzinho do Irajá se une ao Grupo Revelação em um novo single que promete ficar preso na cabeça dos fãs. A faixa "Vai que vai", lançada nesta sexta-feira (24), traz a união de dois grandes nomes do samba em uma música animada para representar bem o verão brasileiro. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e no canal do YouTube do cantor.