Foto: Reprodução/Twitter Gustavo Mioto, Demi Lovato e mais: veja os lançamentos musicais da semana





Mais um fim de semana chegou e o compilado dos melhores lançamentos musicais lançados está disponível no iG Gente. Com nomes de Now United, Day & Lara, Gustavo Mioto e muitos mais, a semana promete agradar aos fãs de variados gêneros musicais.













Gustavo Mioto – 10 Anos (Ao Vivo/Ep.2)

Gustavo Mioto segue nas divulgações do projeto “10 anos (Ao Vivo)", em comemoração aos 10 anos de carreira, e lançou, nesta sexta-feira (3), a segunda parte. Desta vez, o cantor não veio sozinho, pois se uniu a Léo Santana na faixa “Onde Tu Vai Sentar”, considerada pelo próprio Mioto como a música mais obscena que ele já cantou, mesmo com uma letra tranquila. O projeto foi gravado em novembro de 2022.





Demi Lovato - Still Alive

Mostrando ter realmente enterrado a fase do pop e focada na nova fase rockeira, Demi Lovato lançou nesta sexta-feira (3) a faixa “Still Alive”, como parte do filme “Scream VI”. A música traz o rock que o público já está acostumado de Demi e com um clima um pouco voltado para o terror, honrando as raízes do filme. A faixa ainda veio acompanhada de um videoclipe em que Demi luta contra o Ghostface, o serial killer presente no filme.





Gorillaz ft Mc Bin Laden – Controllah

O feat que pegou o Brasil de surpresa aconteceu: Mc Bin Laden retornou ao mundo da música ao lado do grupo americano Gorillaz, na faixa “Controllah”, lançada nesta segunda-feira (27). Apesar da participação do funkeiro, a faixa traz uma vibe mais relaxada e tranquila, mas o próprio Mc Bin Laden já afirmou que há uma segunda parceria com o grupo que é muito mais animada e brasileira em comparação a “Controllah”.





Hugo & Guilherme - Metade de Mim

A dupla sertaneja Hugo & Guilherme lançou nesta sexta-feira (3) a faixa “Metade De mim”, que já veio acompanhada de um videoclipe ao vivo. A música é o primeiro single do mais novo projeto, o DVD "Original", que ainda não possui data de lançamento oficial.





Dj Biel do Furduncinho ft Gloria Groove e Luck Muzik - Furduncin

Dj Biel do Furduncinho, nome que explodiu no cenário do funk carioca no ano de 2022, se juntou a Gloria Groove e a Luck Muzik no mais novo single, "Furduncin". A faixa traz uma letra mais erotizada, comum em diversos lançamentos do funk recente, com uma batida dançante e versos que prometem prender na cabeça dos fãs.





Now United - Rodeo In Tokeo

Em preparação para dar início à segunda geração do grupo, o Now United lançou nesta sexta-feira (3) uma das faixas mais aguardadas pelos fãs. O single "Rodeo In Tokeo" traz os vocais mais presentes da integrante do Japão, Hina, que recentemente anunciou a saída do grupo para focar na carreira solo. A música havia sido apresentada para os fãs pela primeira vez em 2021, em um dos episódios do programa "The Now United Show", que eles apresentam no YouTube semanalmente.





Israel & Rodolffo - Let's Bora, Vol.2 (Ao Vivo)

A dupla sertaneja Israel & Rodolffo divulgou nesta sexta-feira (3) a segunda parte do projeto "Let's Bora", e conta com nove faixas, sendo 4 inéditas: "Seu brilho sumiu", em parceria com Mari Fernandez, "Não Vale O Te Amo", "Que memória hein" e "Machucado sem querer". Antes mesmo da estreia, o feat com Mari já é um dos assuntos mais falados entre os fãs.





Day & Lara feat Felipe Araújo - Problemão

A dupla Day & Lara apostou no tão aguardado feat com o cantor Felipe Araújo. A faixa intitulada "Problemão" é um dos singles presentes no novo projeto da dupla, o DVD "Respeita as braba", e conta uma história de amor, que às vezes é calmaria e às vezes é um problemão. O videoclipe está disponível no canal da dupla.





Nicki Minaj - Red Ruby Da Sleeze

Após um ano de espera, Nicki Minaj está oficialmente de volta ao mundo da música com o mais novo single "Red Ruby Da Sleeze". O esperado pelos fãs é de que o single seja colocado na tracklist oficial do quinto álbum de estúdio de Nicki Minaj, que ainda não possui data de lançamento confirmada.