Marcelo de Assis Red Hot Chili Peppers

Nesta quinta-feira (09), o Red Hot Chili Peppers gerou grande comoção em sua base de fãs brasileiros ao publicar nas redes sociais uma arte misturando a identidade visual do novo disco, “Returno f the Dream Canteen” e o mapa do Brasil.

A publicação gerou um forte indício de que a banda pode anunciar em breve uma série de shows no Brasil. “Finalmente”, comentou um fã na publicação, aclamando a volta da banda, que não se apresenta por aqui desde 2019, quando veio para o Rock in Rio.





Curiosamente, alguns fãs pediram para que a banda não se apresente apenas em festivais e clamam por uma turnê solo completa do Red Hot. “Não venham para o The Town, por favor. show solo vocês lotam estádio mole”, pediu um internauta.

Caso seja confirmada a turnê, será a primeira passagem do Chili Peppers pelo Brasil desde o retorno do guitarrista John Frusciante, anunciado no fim de 2019. Também seria a décima tour nacional do grupo.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.